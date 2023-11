Carneiro comenta Operação Influencer: "As pessoas não podem ter a sua vida suspensa até que a Justiça se faça"

José Luís Carneiro, em entrevista à TVI, reflete sobre a Operação Influencer, que ditou a queda do Governo. “Esta é uma circunstância que tem um impacto político interno e externo, que tem muito que ver com o próprio estatuto e prestígio das nossas instituições e do país. Razão pela qual este caso deve merecer das autoridades judiciais toda a ponderação e cuidado, muito particularmente no que respeita ao rigor de procedimentos”, afirma.

O socialista descarta que esteja a falar particularmente de António Costa. Mas admite que no caso do primeiro-ministro "ganha uma especial sensibilidade, pelo alarme social e pelo prestígio das próprias instituições".