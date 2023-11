Carneiro defende que Pedro Nuno Santos fez um “grande esforço” para admitir diálogo à direita. “Há um pressuposto que nos separa: eu não demonizo o centro político e social”.

"Esse espaço do centro moderado", argumenta, deu maiorias tanto a governos como a Presidentes da República, sendo "essencial ao equilíbrio do país".

"É a disputa do centro político que permite ganhar as eleições no país".