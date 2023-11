Carneiro insiste nos debates internos mas Pedro Nuno Santos continua a rejeitá-los

Na corrida à liderança do PS, José Luís Carneiro insiste na realização de debates internos. Mas ficou a falar sozinho porque Pedro Nuno Santos estava com outro adversário na cabeça: o eterno Passos Coelho.



Pedro Nuno Santos prefere não dar razões à direita na corrida às eleições de 10 de março. Faz questão de mostrar as diferenças e recorda as palavras de Pedro Passos Coelho.