Carros de bombeiros com anomalias já estão a ser inspecionados

Os carros de bombeiros do mesmo lote do veículo acidentado no dia 1 de janeiro, que levou à morte de um bombeiro, já estão em Esmoriz para serem inspecionados. Há sete meses que as anomalias eram conhecidas. A informação terá, desde logo, sido comunicada à Proteção Civil, mas a recolha dos veículos só começou a ser feita esta segunda-feira.