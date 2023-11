Casa Civil de Marcelo-Gabinete de Costa-Ministério da Saúde: a viagem da carta sobre as gémeas

Depois da reportagem da TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, que deu conta de suspeitas de cunha por parte do Presidente da República para o tratamento de milhões de duas gémeas luso-brasileiras no Santa Maria, Marcelo informou que em novembro de 2019 a Casa Civil foi contactada antes da viagem das crianças para serem tratadas em Portugal. A carta foi encaminhada para o gabinete do primeiro-ministro, que por sua vez reencaminhou para o Ministério a que se destinava, procedimento considerado comum. O Ministério da Saúde diz à TVI que não encontra a carta.