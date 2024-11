Fernando e Sandra Madureira voltaram esta quarta-feira de manhã ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para mais uma sessão instrutória da Operação Pretoriano.

Os arguidos e a juíza continuam a visualizar as imagens das câmaras de videovigilância do Dragão Arena, na noite dos desacatos, durante a assembleia geral do Futebol Clube do Porto. São mais de 20 horas de imagens para visionar.