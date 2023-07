Caso Altice: Hernâni Vaz Antunes entregou-se

A CNN Portugal acompanhou a chegada do braço direito do co-fundador da Altice a Lisboa, já sob custódia policial. Hernâni Vaz Antunes chegou à sede do Cometlis, em Lisboa, por volta da 1:00 da manhã. Junta-se assim aos restantes três arguidos; a filha Jéssica Antunes, Armando Pereira e Álvaro Gil Loureiro.