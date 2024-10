Caso BES: Queiroz Pereira revelou ligação de Salgado a Marcelo Rebelo de Sousa

A contagem decrescente para o julgamento do processo BES começou, com a primeira sessão marcada para o dia 15. O tribunal já agendou um total de 14 sessões. Entre os depoimentos, estão testemunhas que já faleceram, incluindo o empresário Pedro Queiroz Pereira, que denunciou as contas do BES ao Banco de Portugal e mencionou a ligação de Ricardo Salgado com Marcelo Rebelo de Sousa.