Caso da UNRWA. Agências recrutam “na área” e, por isso, “não há forma de controlar” quem lá entra

Numa análise ao alegado envolvimento de funcionários da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA, na sigla inglesa) no ataque de 7 de outubro levado a cabo pelo Hamas, o coronel Mendes Dias explica que “estas agências, em particular as das Nações Unidas, são recrutadas na área” e, por isso, é “não há forma de controlar” quem lá trabalha e quais as suas ligações, sejam sociais ou familiares. “É muito normal que isto aconteça”, continua.