Caso das gémeas: diretora de pediatria do Santa Maria desmente Lacerda Sales

Retomaram esta terça-feira as audições da comissão inquérito ao caso das gémeas. A diretora do serviço de pediatria do Hospital de Santa Maria confirma que recebeu o pedido de marcação de consulta em nome do então secretário de Estado da Saúde, o que contraria a versão de Lacerda Sales. Também a neuropediatra Ana Moreira de Sá, que faz a triagem das consultas, desmente a versão de Lacerda Sales e assegura que a consulta foi marcada sem passar pelo sistema normal de triagem.