Caso das gémeas: ex-assessor de Marcelo nega ter tido reunião com Lacerda Sales

O antigo assessor do Presidente da República para a saúde foi ao parlamento desmentir Lacerda Sales. Na comissão de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras, Mário Pinto negou ter-se reunido com Lacerda Sales na véspera do governante ter recebido o filho do Presidente da República no ministério. Ainda assim, repetiu o que já tinha afirmado na investigação da TVI.