Caso das Gémeas: ex-diretor do Santa Maria desvaloriza intervenção do Governo e admite perguntas de Lacerda Sales

O ex-diretor clínico do Santa Maria foi à comissão de inquérito sobre as gémeas luso-brasileiras. Apesar de ser um dos três arguidos, aceitou falar. Durante quatro horas, Luís Pinheiro admitiu que o antigo secretário de Estado da Saúde lhe perguntou pelas gémeas, considerou “irrelevante” a violação do acesso ao Serviço Nacional de Saúde e até o facto de a sinalização das crianças para a marcação da primeira consulta ter sido feita pelo Governo.