Caso das gémeas: Levy Gomes insiste na responsabilidade do Presidente da República

A comissão de inquérito das gémeas luso-brasileiras ouviu esta terça-feira o médico que primeiro explicou à TVI que se tratava de uma cunha. Levy Gomes insistiu na responsabilidade do Presidente da República e deixou uma interrogação: por que razão a colega, a médica Teresa Moreno, escreveu que a consulta foi marcada a pedido do então secretário de Estado quando sempre lhe disse que andava a receber telefonemas do gabinete da ministra Marta Temido?