Caso das gémeas luso-brasileiras: fatura no Santa Maria ultrapassou os quatro milhões de euros

Adensam-se as suspeitas sobre o caso das gémeas luso-brasileiras tratadas em Portugal com o medicamento mais caro do mundo por alegada cunha de Marcelo Rebelo de Sousa.

A TVI teve acesso a todos os gastos do hospital de Santa Maria com estas gémeas que entretanto regressaram ao Brasil. Foi assim que verificámos que a fatura já ultrapassou os 4 milhões de euros iniciais.

Entretanto os médicos foram forçados a gastar mais 34 mil euros, 26 mil dos quais em 2 cadeiras de rodas topo de gama que os pais das gémeas nunca sequer levantaram.