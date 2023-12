O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, diz ter pedido "esclarecimentos factuais" ao Hospital Santa Maria a propósito do caso das gémeas luso-brasileiras assim que surgiram as primeiras notícias, avançadas pelo Exclusivo, rubrica da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

"Até hoje não recebemos nenhuma resposta", afirma, acrescentando que vai insistir "hoje mesmo" perante o ministro da Saúde para que "toda a informação sobre esta matéria seja facultada à Ordem dos Médicos".