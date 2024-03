Caso das gémeas luso-brasileiras: pais adiam pela terceira vez avaliação de medicamento que pode poupar milhares ao Estado

Pela terceira vez, e desde que o caso foi tornado público a partir da investigação da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), os pais das gémeas luso-brasileiras pediram o adiamento da consulta no Santa Maria. Esta consulta é fundamental para confirmar se o medicamento está ou não a ser eficaz. Se a eficácia for baixa, o Estado poderá poupar centenas de milhares de euros.