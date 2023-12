Caso das gémeas: "Tenho muita pena de não ter sabido há quatro anos"

Na sua habitual visita ao Barreiro na véspera de Natal, Marcelo voltou a comentar o caso do tratamento milionário a duas gémeas no Santa Maria. Diz que acompanhou as notícias desta semana e que ficam claras três coisas: "a primeira é que quem organizou, quem fez esse encontro, essa audiência, essa conversa fê-lo porque não conseguiu chegar onde queria por outro caminho, que era através do Presidente e da Presidência da República, por isso é que foi a seguir tentar outra coisa, porque não tinha obtido aquilo que queria”, disse.