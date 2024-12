Caso EDP: Supremo recusa pedido de escusa da juíza que declarou ter conflito de interesses

A desembargadora Alexandra Veiga admitiu que, além de ter sido casada com o procurador do julgamento, é também madrinha da filha da juíza Margarida Natário, que se afastou do processo EDP depois de se ter tornado público que era casada com um alto quadro do GES. Mas, para o Supremo, nada disto é fundamento para invocar um conflito de interesses.