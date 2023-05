Caso Galamba e polémica de Lula na Assembleia. Global de Paulo Portas na íntegra

Na edição deste domingo do Global, com emissão no Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), Paulo Portas comenta a mais recente polémica no Governo e que, desta vez, tem o ministro João Galamba e o agora ex-adjunto Frederico Pinheiro como protagonistas. A vinda de Lula da Silva a Portugal e às comemorações do 25 de abril foram também alvo de análise.