Caso Galamba: “Ponderação e equilíbrio para evitar precipitações” antes das conclusões das investigações, pede José Luís Carneiro

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, esteve, esta terça-feira, juntamente com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e Duarte Cordeiro, responsável pela pasta do Ambiente e da Ação Climática, numa visita ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera. À margem do acontecimento, José Luís Carneiro não quis comentar o caso Galamba, pedindo apenas que se espere pelo resultado das investigações em curso.