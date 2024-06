O Hospital de Santa Maria encerrou o processo clínico das gémeas-luso brasileiras. Após terem regressado a São Paulo em janeiro do ano passado, as crianças só foram vistas pela neurologista que lhes atribuiu o medicamento mais caro do mundo após o tribunal ter decretado que a consulta poderia ser feita à distância.

Face à indisponibilidade da família para prosseguir as consultas presenciais, o Hospital de Santa Maria suspendeu as avaliações e enviou um relatório para o Infarmed.