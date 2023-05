Mais de uma década depois do desaparecimento de Madeleine McCann, as polícias portuguesas, alemãs e britânicas estão a realizar uma megaoperação na Barragem do Arade, em Silves.

As diligências decorrem a pedido da procuradoria alemã de Braunshweig e tem por objetivo encontrar mais indícios que liguem o principal suspeito do crime, Christian Brueckner, a Maddie ou a outras vítimas que tenha feito durante os 22 anos que viveu em Portugal.