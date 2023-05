Terminaram as buscas na Barragem do Arade, no Algarve, para procurar provas sobre o desaparecimento de Madeleine McCann.

Ao longo dos últimos três dias, investigadores portugueses e alemães recolheram material que será agora analisado.

Mais de uma década depois do desaparecimento ainda não há respostas sobre o que realmente aconteceu a Maddie.