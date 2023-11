Caso que fez sair Costa vem de 2019 tem Galamba como personagem principal, envolve uma "zanga" no governo

O escândalo que deu à origem da demissão de António Costa do cargo de primeiro-ministro não é novo. Foi em 2019, ainda antes das legislativas, que foi aberto um inquérito-crime por corrupção, tendo já o nome de João Galamba, então secretário de Estado da Energia, como envolvido.

Isso mesmo foi tornado pública numa investigação do "Sexta às 9", programa da RTP, que acompanhou todo o caso do negócio do lítio.

Neste explicador recordamos o que disse, na altura, João Galamba, e o que fizeram outros atores deste caso.