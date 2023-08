A candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos ao próximo mundial de futebol pode estar em risco.

O presidente do Conselho Superior do Desporto espanhol assume estar preocupado com as consequências do beijo polémico de Rubiales.

O caso de alegado assédio à jogadora Jenni Hermoso já levou o Ministério Público espanhol a abrir uma investigação e convidou a jogadora a formalizar uma queixa por agressão sexual.