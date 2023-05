Caso Tutti Frutti: "As pessoas têm direito a não conhecer os factos imputados pela comunicação social cinco anos depois"

Em reação às declarações de um dos visados no caso Tutti Frutti, que ameaça processar os jornalistas da TVI pelas reportagens divulgadas esta semana, Henrique Machado observa que, "em vez de se preocupar com a mensagem, Carlos Eduardo Reis está preocupado com o mensageiro". "Se há aqui alguma falta de contexto não é da nossa parte, é da parte do Ministério Público", junta.

O editor de Sociedade da CNN Portugal levanta ainda a possibilidade da versão do MP estar "descontextualizada", e indica que "é para isso que existem os tribunais em última análise". Por outro lado, acrescenta que "isso só pode acontecer, se lá chegar o processo". "Ou como arguidos, ou como testemunhas, as pessoas têm direito ao contraditório e têm direito a não conhecerem os factos que lhe estão imputados pela comunicação social, cinco anos depois", conclui.