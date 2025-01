Casos de cancro colorretal duplicaram em jovens - sinais de alerta e a importância da colonoscopia

Em Portugal são diagnosticados anualmente dez mil novos casos de cancro colorretal. Os especialistas alertam para o aumento de casos em pessoas com menos de 50 anos, recomendando a antecipação do rastreio para 45 anos para deteção precoce de lesões pré-malignas. O médico Alexandre Ferreira da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia explica que, mais do que uma forma de rastreio, a colonoscopia "permite reduzir a probabilidade de ter cancro"