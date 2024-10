A chuva vai cair numa área fustigada pelos fogos. Em Castro Daire foi o município do país com mais área ardida e, por isso, são muitas as histórias de quem perdeu por causa do fogo. No meio do desânimo e da resiliência, há famílias que já estão a reconstruir e a recuperar rebanhos, tudo graças à solidariedade dos outros.

Uma reportagem de Cristina Isabel Borges com imagem de Paulo Varela