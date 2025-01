CDS assinala 50 anos do cerco ao Palácio de Cristal. Rui Moreira pede desculpa em nome da cidade do Porto

O CDS assinalou este domingo os 50 anos do cerco ao Palácio de Cristal, onde o partido fazia o primeiro Congresso, em 1975. Nesse dia, os fundadores do CDS foram cercados, ameaçados e sequestrados por forças da extrema-esquerda. A data foi assinalada no Porto e teve direito a um pedido de desculpas por parte do presidente da Câmara, Rui Moreira.