Céline Dion em Paris: "A rainha está de volta"

Há cinco anos que não subia a um palco, mas no regresso à ribalta, Céline Dion surpreendeu tudo e todos. Foi com uma canção de Édith Piaf, no primeiro andar da Torre Eiffel. Antes disso, Céline andou pelas ruas de Paris onde recebeu o carinho dos fãs e se emocionou numa visita privada ao Louvre.