Centeno, Galamba e o "10-0" ao PSD: as revelações de Costa após o anúncio de Marcelo - na íntegra

António Costa falou aos jornalistas após a comunicação do Presidente da República ao país. Depois de fazer o caminho a pé, de mão dada com a mulher, entre São Bento e o Rato, em direção à Comissão Política do PS, o primeiro-ministro demissionário falou sobre tudo ao longo de mais de 12 minutos, respondendo a todas as perguntas e revelando várias informações.