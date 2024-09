Centro de Arte Moderna da Gulbenkian reabre a 21 de setembro e traz novidades

O Centro de Arte Moderna da Gulbenkian reabre ao público no próximo dia 21. Após quatro anos de profundas remodelações, o edifício surge agora transformado pelo arquiteto japonês Kengo Kuma e conta com um jardim redesenhado pelo paisagista libanês Vladimir Djurovic. A obra custou 58 milhões de euros, sem recurso a qualquer apoio do Estado.