Centro de atendimento de Sete Rios retira 30% da pressão do Santa Maria

No primeiro mês de atividade, o centro de atendimento clínico de Sete Rios atendeu 1200 utentes não urgentes encaminhados do hospital de Santa Maria. O número, ainda assim, só representou um terço das pulseiras verdes e azuis do maior hospital do país. No Porto, o hospital da Prelada, onde funciona um centro do mesmo género, em duas semanas, foram recebidos 900 doentes dos hospitais de São João e Santo António.