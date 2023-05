A Inspeção-Geral do Ministério da Saúde acusa o conselho de administração do Centro Hospitalar do Algarve, de ter cometido uma ilegalidade.

Num relatório a que a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) teve acesso, a IGAS considera que os membros do CA do hospital do sul não se poderiam ter nomeado a si próprios para a direção de dois serviços de saúde que fazem parte do mesmo grupo. Ao fazê-lo, violaram o estatuto do gestor público, que impunha a realização de concursos públicos.