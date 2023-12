Centros de saúde que abriram portas para aliviar urgências ficaram às moscas

O ministro da Saúde tinha desejado que os portugueses não precisassem de assistência hospitalar nesta época do ano. E foi isso que aconteceu.



Os cerca de 200 centros de saúde, que abriram portas, para aliviar as urgências dos hospitais, estiveram às moscas.

Até parece um milagre de Natal, mas termina a partir de terça-feira. De terça até ao fim do ano haverá 38 hospitais com serviços condicionados.