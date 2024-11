"Chega a ser caricato, mas como cordeiro estou calado. Chegou aos 95 em glória". José Castelo Branco reage a acusação de violência doméstica agravada

José Castelo Branco reagiu nas redes sociais à acusação do Ministério Público do crime de violência doméstica agravada. A defesa do socialite alega que as provas não são consistentes, e vai requerer a abertura de instrução para que seja avaliado pelo tribunal se o caso deve ir a julgamento. O advogado de Betty Grafstein diz que ela ficou aliviada com a acusação formal e por terem sido mantidas as medidas de coação ao arguido.