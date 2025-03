Chega acusa Governo de ter beneficiado empresa do filho de Montenegro. Só que a empresa não existe - era para um trabalho da faculdade

Depois do pai, agora é Hugo Montenegro, filho mais velho do primeiro-ministro, envolto numa polémica. Acusa o deputado Pedro Frazão de mentir e manipular factos de forma "inaceitável". Num debate na CNN Portugal, o vice-presidente do Chega acusou o filho de Montenegro de ser beneficiado pelo Ministério da Agricultura, depois de supostamente ter criado uma empresa de proteína de insetos para consumo humano.