Chega com 500 medidas no programa eleitoral. Foco do partido está na corrupção e justiça

Corrupção e justiça são as grandes bandeiras do Chega e na apresentação das principais medidas do programa eleitoral. André Ventura foi precisamente por aí: acusou Miguel Albuquerque de ter feito uma figura “caricata” até ao momento da demissão. Quanto aos casos judiciais que se somam, o líder do Chega diz que eles são o resultado do estado do país e que um dos grandes responsáveis é Pedro Nuno Santos.