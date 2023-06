Chega pede nova audição a Galamba e reitera que demissão do ministro é a "decisão única e acertada"

André Ventura garante que, após a audição a Mendonça Mendes, "ficamos com informação mais segura" acerca da atuação do SIS, que terá acontecido por iniciativa de Galamba ou da chefe de gabinete. Assim, o líder do Chega quer chamar novamente o ministro das Infraestruturas à CPI e volta a pedir demissão de Galamba