André Ventura admite ter ficado "bastante incomodado" com a interpretação das declarações de um militante que disse ser "fascista" durante a Convenção Nacional do Chega.

"Foi de uma tremenda má fé", qualifica o presidente do Chega, em declarações aos jornalistas, acrescentando que as palavras do militante foram ditas de forma "irónica".

"Foi uma vergonha o que aconteceu ontem", acusa.