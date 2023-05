João Rucha Pereira, especialista em psicologia criminal, fez uma análise do suspeito Christian Bruckner, considerando que o facto do suspeito "ter feito um desabafo" sobre a violação e o seu envolvimento no caso Maddie mostram que "ele não tem pena das vítimas".

"O que a polícia está a fazer é ver se consegue arranjar mais provas que possam levar a uma condenação", explicou o especialista.