Christian Bruckner terá confessado a colega de cela ter raptado Maddie

Um dos companheiros de cela do principal suspeito do homicídio da criança inglesa contou esta quarta-feira no tribunal de Braunschweig na Alemanha que Christian Bruckner lhe terá confessado que raptou uma criança no Algarve. A descrição dos factos é compatível com o desaparecimento de Madeleine McCann a 3 de maio de 2007. E pode ser uma prova fundamental para o MP alemão avançar com uma acusação.