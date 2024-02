Christian Brueckner: "Este caso é uma das maiores vergonhas da justiça portuguesa"

O alemão Christian Brueckner, que morou no Algarve entre 1997 e 2017, vai ser julgado a partir desta sexta-feira, por cinco crimes sexuais praticados no nosso país. Apesar de ser um dos principais suspeitos no caso, o desaparecimento de Madeleine McCann em 2007 na Praia da Luz não está entre os crimes em julgamento. "Este homem que começa amanhã a ser julgado na Alemanha cometeu variadíssimos crimes sexuais em Portugal e nunca foi investigado. Amanhã vai ser julgado por cinco, mas ficará por saber quantos mais terá cometido", afirma a jornalista Sandra Felgueiras.