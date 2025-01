Chuva forte e ventos com rajadas de 90 km/h a partir de domingo. Próxima semana começa com nova tempestade

A semana tem sido de chuva em Portugal algo que, segundo o climatologista Mário Marques, será para durar. “Iremos ter a atual situação até ao dia 29, com as regiões do Norte e Centro a serem as mais afetadas, sobretudo os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto e Vila Real, que estão sob aviso amarelo. Chamo a atenção para a situação meteorológica a partir da tarde de domingo e até ao dia 27, onde durante 48 horas haverá a ocorrência de chuva e ventos fortes com rajadas de 90km/h, sobretudo na região Norte”, acrescenta.