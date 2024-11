Chuva volta a não dar tréguas em Espanha. Andaluzia foi particularmente afetada

Cerca de três mil pessoas deixaram as casas na região da Andaluzia e em Valência foram encontrados os corpos de duas crianças, de 3 e 5 anos, desaparecidas desde 29 de outubro. A agência de meteorologia de Espanha prevê as chuvas muito fortes continuem nas próximas horas, depois das cheias que deixaram mais de 220 mortos no sudeste do país.