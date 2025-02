Chuvas das últimas semanas aumentaram níveis de armazenamento das barragens em Portugal (mas continua a haver um problema)

Os níveis de armazenamento das barragens em Portugal está em média nos 82%, segundo os dados da Agência Portuguesa do Ambiente. No Alentejo, a maior barragem, do Alqueva, está acima da média nacional, mas existem ainda problemas com a barragem de Monte da Rocha, na mesma região, que faz abastecimento público e tem apenas 14% da sua capacidade.