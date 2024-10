Cibertaque: Governo garante que a maior parte dos serviços já foi reposta

A maior parte dos serviço digitais do Estado afetados pelo ciberataque de há uma semana já foram repostos. Para evitar que se repita algo do género, a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) contratou uma empresa por ajuste direto no valor de 200 mil euros. Quanto às milhares de passwords das finanças que foram expostas, o Executivo garante que não foi resultado do ataque, mas sim de erros dos próprios contribuintes.