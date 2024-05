Um ciclista foi vítima de tentativa de homicídio, na sequência de uma discussão no trânsito, no Barreiro.

Um condutor reclamou com um casal, que seguia de bicicleta, e saiu do carro com uma arma, que terá encravado.

O agressor acabou por esfaquear o ciclista, que ficou em estado grave. O suspeito colocou-se em fuga.

A Polícia Judiciária (PJ) investiga o caso.