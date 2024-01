Volodymyr Zelensky quer fazer uma cimeira de paz junto das grandes lideranças mundiais que esteja de acordo com os interesses do país. No entanto, este encontro exclui a Rússia.

O major-general Arnaut Moreira analisou as causas que levaram o líder ucraniano a pedir este encontro e o impacto que pode vir a ter no desfecho do conflito na Ucrânia.