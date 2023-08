Cimeira dos BRICS: Lula sublinha a necessidade de diálogo para a paz na Ucrânia

O jornalista Rui Almeida ao serviço da CNN Portugal em Joanesburgo acompanhou os discursos no arranque oficial da cimeira dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e reporta as declarações de Lula da Silva acerca da manutenção de paz para o final da guerra na Ucrânia, o discurso de Putin e as afirmações de Xi Jinping.